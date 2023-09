Potrivit acestui document, cheltuielile apararii ruse vor creste in 2024 cu 68% fata de acest an si vor atinge 10.800 de miliarde de ruble (106 miliarde de euro). Astfel, suma alocata apararii va prezenta aproximativ 30% din totalul cheltuielor federale in 2024 si 6% din PIB – o premiera in istoria moderna a Rusiei. Bugetul alocat securitatii interne urmeaza sa creasca la 3.400 de ruble (33 de miliarde de euro), reprezentand aproape 10% dintre cheltuielile federale anuale. Prioritatile acestui buget sunt clare – ”consolidarea capacitatii apararii tarii” si ”integrarea noilor regiuni” ucrainene…