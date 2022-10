Bugetarii pot lucra în telemuncă cinci zile pe lună Conform noilor prevederi, salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care ii asigura conditii de munca mai favorabile daca si-a incheiat perioada de proba si are o vechime de cel putin sase luni la acelasi angajator. Angajatorul are obligatia sa-i raspunda motivat, in scris, in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

