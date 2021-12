Stiri pe aceeasi tema

- În Bugetul pe 2022, Serviciile au bugete mai mari decât în 2021. HotNews.ro le-a prezentat duminica, dar le vom relua puțin mai jos. Întrebata despre acest lucru în cadrul ședinței CES, Daniela Pescaru, secretar de stat în Ministerul Finanțelor a spus ca sunt multe…

- Liderii PNL, PSD și UDMR s-au întâlnit miercuri seara la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta depre proiectul bugetului de stat 2022 și despre certificatul verde, susțin surse HotNews.ro. Liderii coaliției urmeaza sa decida în aceasta saptamâna ce reguli vor impune…

- Proiectul care obliga la deținerea certificatului verde pentru a merge la locul de munca a fost blocat in comisiile de la Camera Deputaților, camera decizionala in acest caz. PNL s-a abținut de la votul pe amendamentul PSD privind alocarea de la stat a banilor pentru 20 de teste gratuite in primele…

- Președintele PNL, Florin Cîțu i-a anunțat pe liberali, în ședința BEx ca oprește dezbaterile pentru proiectul de lege cu certificatul verde. Cîțu susține ca proiectul îi discrimineaza pe angajatii de la privat pentru ca, la propunerea PSD doar angajații de la stat se vor putea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri ca negocierile cu PNL privind un program de guvernare comun continua și mai sunt domenii unde punctele de vedere trebuiesc „armonizate”. Pe capitolul justiție, el a precizat ca PSD nu dorește desființarea secției speciale, una din prioritațile precedentei…

- Senatorii PNL-PSD-UDMR au votat miercuri, 10 noiembrie, in plenul Senatului, proiectul de lege prin care statul roman cedeaza gratuit 46 de hectare de teren de la Romexpo catre Camera de Comert si Industrie (CCIR), informeaza agenția News.ro . Intr-o reacție pe pagina de Facebook a formațiunii, USR…

- Avizul favorabil pentru Nasui a fost respins cu 22 de voturi „impotriva”, 13 voturi „pentru”, 22 “impotriva” si 11 abtineri. In afara de Catalin Drula, propus pentru functia de ministru al Transporturilor si avizat pozitiv, toti candidatii USR propusi au primit avize negative, pana acum in comisiile…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca doreste ca pana luni Guvernul sa aiba toate avizele si sa trimita la Parlament, in procedura de urgenta, actul normativ care prevede ca anumite categorii profesionale trebuie sa se testeze periodic pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2.