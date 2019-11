BUGET 2020. Ministrul Finanţelor anunţă că vine în parlament înainte de Crăciun BUGET 2020. "Incerc sa-l aduc (n.r. - bugetul) inainte de 20 decembrie, deci in acea perioada sa venim cu el in Parlament ca sa-l putem dezbate si sa fie aprobat. Rectificarea, in jur de 26-27 noiembrie, deci pana pe 30 noiembrie”, a spus Florin Citu. El a confirmat ca rectificarea bugetara va fi facuta cu un deficit de 4%: „De aceea am vrut sa fiu foarte onest, sa spun tuturor si pietelor internationale, toata lumea trebuie sa stie: asta este situatia la acest moment. Intr-o saptamana jumatate voi avea mai multe solutii”. Despre dclaratiile venite din partea PSD ca nu ar fi o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

