Budincă din creier de porc Mod de preparare Budinca din creier de porc Creierul se lasa in apa cu otet o ora ca sa iasa sangele. Se clateste si apoi se pune la fiert in apa cu sare 10-15 min. Se lasa se sa scurga apoi si se portioneaza. Ungem o tava ceramica cu putin ulei si tapetam cu un strat generos de pesmet. La oua adaugam sare si piper si le batem. Incorporam smanatana si amestecam bine. Creierul se pune in tava. Turnam amestecu de ou peste creier. Deasupra radem cascaval. Dam la cuptor pentru 30 min. Se poate consuma atat cald cat si rece. Poate fi servit la micul dejun… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

