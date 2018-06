Fotbalistul crescut de Petrolul si Astra, Constantin Budescu, a fost anuntat oficial de catre echipa de prim-esalon din Arabia Saudita – Al Shabab, drept noua achizitie a clubului, care l-a pus antrenor pe Marius Șumudica! Budescu și-a dat acordul pentru transferul la echipa din Arabia Saudita, fiind al doilea transfer “pe bani” al acestuia, in strainatate, dupa ce Astra a incasat 1,2 milioane de dolari in contul plecarii in China, la Dalyan Yifang, si 600.000 de euro, pentru plecarea la FCSB, acum clubul lui George Becali primind 2 milioane de euro pe jucator! Budescu va semna un contract valabil…