- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca reprezentanții PSD nu vor susține majorarea varstei de pensionare peste 65 de ani. Sub nicio forma, a spus ministrul care a adaugat ca prioritatea este creșterea speranței de viața a romanilor.„Noi intai trebuie sa ne ocupam de speranța de viața,…

- Marius Budai s-a aratat de multe ori de partea cetațenilor, aparandu-le drepturile. Acest lucru se intampla și acum, dupa scandalul din Coaliție legat de creșterea varstei de pensionare la femei, de la 63 de ani, la 65 de ani, asumata prin PNNR. „Ma intreb ce au gandit acești oameni cand au gandit PNRR?”…

