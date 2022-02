Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat luni o hotarare prin care se poate incepe semnarea pentru Romania a tuturor contractelor și absorbția banilor din PNRR, a spus, dupa ședința Executivului, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. „A fost adoptata hotararea de guvern privind normele de aplicare…

- Ministrul fondurilor europene, liberalul Dan Vilceanu, a ironizat, luni, la briefingul de presa dupa sedinta de guvern, o declaratie a colegului sau de la Munca, social-democratul Marius Budai, care declarase ca nu a intentionat sa renegocieze PNRR la Bruxelles, ci doar sa obtina o „optimizare" a reformelor…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a prezentat, joi seara, pe Facebook, un grafic privind evolutia cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB, din care reiese ca in 2020, in timpul guvernarii liberale, s-a alocat cel mai mare procent din PIB in acest scop – 7,71, potrivit News.ro. “Adevarul despre cheltuielile…

- Implementarea Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ridica mari probleme Guvernului Romaniei pentru simplu fapt ca nici acum nu se știe cate persoane din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) se vor ocupa de implementarea acestui proiect european. Dan Vilceanu: ”Numarul…

- Prima cerere de plata pe care Romania o va face in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va avea loc in trimestrul doi din acest an, cand vom putea trage aproximativ 2 miliarde de euro din partea de granturi si 900 de milioane de euro din partea de imprumuturi, a declarat, joi,…

- Contre la distanța intre PSD și PNL, pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența, prin intermediul fostului ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Criticat de lideri social-democrați pentru modul in care a negociat diverse capitole din PNRR, Ghinea a fost laudat de liberalul Dan…

- Banii din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR), un avans de 3,9 miliarde de euro, vor veni in luna decembrie, a anuntat, miercuri, Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investitiilor si Proiectelor Europene, informeaza AGERPRES . „Banii din PNRR vor veni…