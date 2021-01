Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul majoreaza salariul minim in ședința de miercuri. Cu cat vor crește veniturile romanilor Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi…

- In cadrul ședinței de Guvern, de miercuri, salariul minim va fi indexat cu 3,1%, pensiile urmand sa fie majorate in acest an cel puțin cu rata inflației, a declarat marți seara, in cadrul unei emisiuni televizate, Raluca Turcanu, ministrul Muncii. „Salariul minim va fi indexat maine, in sedinta de Guvern....…

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. Vezi și: Gafa ministrului Justitiei a generat un adevarat exod: Magistratii se inghesuie…

- Hotararea de Guvern prin care salariul minim brut pe economie va fi majorat anul viitor de la 2.230 de lei la 2.300 de lei va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. ‘Salariul minim va creste in 2021 cu o suma…

- „Discutia din cadrul ministerului, dar si cu dl prim ministru Florin Citu a subliniat ca acesta trebuie sa creasca cel putin raportat la rata inflatiei. Este un lucru pe care deja il vom lansa in dezbatere publica astfel sa legiferam aceasta decizie", a spus Turcan. Noul ministru al muncii a precizat…

- Aproape jumatate dintre antreprenorii chestionați de Consiliul Național al IMM (47,5%) au apreciat ca salariul minim brut ar trebui sa ramana in 2021 la nivelul anului acestui an, efectele unei creșteri a indicatorului fiind majorarea costului produselor și serviciilor și diminuarea profitului. Ministerul…

- Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA”, in numele lucratorilor pe care ii reprezinta, isi exprima profunda ingrijorare fata de tergiversarea de catre Guvern a stabilirii salariului minim garantat in plata pentru anul 2021.

- "Am incercat sa reducem pe cat posibil impactul negativ al acestei crize sanitare, care a avut si efecte economice. Orice decizie pe care o iei depinde foarte mult de ceea ce gasesti in momentul respectiv, cand preiei ministerul. Am avut un parlament ostil, o majoritate socialista. In 2017 si 2018…