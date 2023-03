Stiri pe aceeasi tema

- Se vorbește prea puțin despre o modificare legislativa deosebit de interesanta și utila pentru mulți romani, ce le va aduce lunar cate 5.000 de lei in buzunar, bani veniți de la statul roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Marcel Boloș vine cu noi informații referitoare la programele sociale care continua șin in 2023, anunțand ca vor fi puși la dispoziție aproximativ 1,8 miliarde de euro pentru persoanele vulnerabile. Parte din acești bani se vor duce catre proiectele deja demarate, precum și pentru cele la…

- Cu 21 de copii entuziasmați și cu 4 cadre didactice inimoase, așa a intrat in al doilea an de derulare programul de afterschool desfașurat in cadrul Școlii Gimnaziale nr. 3 Sita Buzaului, susținut de Fundația „Noua ne pasa”. Cuvintele doamnei Otilia Buzea care ne-a spus ca „sunt profesor in program…

- Foarte IMPORTANT! Acești romani pot primi amenzi de mii de lei, chiar daca nu se afla in trafic. Prevederile legale din Codul Rutier ii obliga sa fie responsabili in anumite situații. De REȚINUT! Toți deținatorii de permis de conducere trebuie sa țina cont de aceste reguli pentru a nu afecta pe…

- Ministrul Economiei a afirmat ca Regulamentul european trebuie aplicat pentru toate tarile din UE, iar detaliile aplicarii tin de fiecare stat in parte, iar opinia OMV privind neplata taxei de solidaritate este una preliminara pentru ca deocamdata nu avem rezultatele financiare care sa fi fost auditate…

- Bucurie mare pentru iubitorii sporturilor de iarna care, incepand de vineri, 13 ianuarie, vor avea la dispoziție sapte partii amenajate in golul alpin din stațiunea Sinaia. Autoritațile avertizeaza insa ca saniușul este interzis.

- Studiu GLAMI Fashion (Re)search Perioada Sarbatorilor este una una dintre cele mai agitate din an. Cadoul perfect este greu de gasit, insa la fel de greu și de primit. Așadar, nu e de mirare ca obiceiurile consumatorilor la acest capitol s-au modificat. Cum? Raspunsul este oferit de www.glami.ro, platforma…

- Doi cetațeni romani au fost reținuți duminica in Bulgaria, dupa ce autoritațile au gasit 70 de presupuși migranți intr-un autocar pe o autostrada in apropierea orașului Sliven, informeaza Reuters.