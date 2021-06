Stiri pe aceeasi tema

- Leon, Joel, Didier, Manuel, Jaques și un alt Leon. Sunt francezi și se uitau dezorientați la cladirile de pe Lipscani. Nu semanau deloc cu pozele pe care le aveau pe telefoane cu locul unde trebuiau sa ajunga. Dupa doua ore s-au lamurit. Erau in orașul greșit, intr-o țara greșita. Ce era de facut? S-au…

- Naționala condusa de Marco Rossi a remizat cu Franța, campioana mondiala in exercițiu. Dupa ce au triumfat in Rusia, in 2018, ”Cocoșii galici” se vad nevoiți sa suporte rușinea unui egal cu o naționala ce este mai slab cotata decat Romania. Cu superstarurile de la Real Madrid, PSG sau Barcelona, Franța…

- In interiorul arcadei Arcului de Triumf, impunatorul monument din Bucuresti dedicat Primului Razboi Mondial, apare intr-o caseta si numele „Budapesta”. Poate parea paradoxal, in condițiile in care contextul din tara vecina ameninta Marea Unire proaspat realizata la 1 decembrie 1918.

- Stadioanele Arcul de Triumf și Ghencea, investiții majore ale CNI au fost predate beneficiarilor, dar din diferite motive inca nu sunt folosite la altceva decat evenimente de marketing si PR. In plus, sunt informatii ca acolo ar fi aparut deja probleme, noteaza digisport.ro. FCSB, una dintre…

- Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf a intrat in administrarea Ministerului Tineretului și Sportului de ceva vreme, dar baza a inceput sa se degradeze de la o zi la alta, noteaza prosport.ro. Gazonul de pe unul dintre cele doua terenuri de antrenament este neingrijit și uscat, dupa…

- Agenția de consultanța imobiliara specializata in tranzacționarea spațiilor office și rezidențiale din București cu suprafețe de cel mult 1.000 mp 24REAL a incheiat primul trimestru al anului cu o creștere de 30% a numarului de spații de birouri inchiriate. Printre clienții 24REAL pe segmentul office,…