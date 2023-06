Auto Total Business Show (ATBS) incinge asfaltul de la Romexpo in acest weekend. Pe 10 și 11 iunie, super-showuri de drift, acrobații pe doua roți, trial moto, momente spectaculoase marca strongmen și multe alte surprize ii vor incanta toți pasionații de mașini și nu numai. Anul trecut, la ediția cu numarul XI a ATBS, au participat 43.000 de spectatori. Intrarea este libera. Organizator: AD Auto Total. Vor fi doua zile de adrenalina, motoare turate și cauciucuri incinse. In premiera in Romania, francezul Julien Perret, vicecampion mondial la trial moto pregatește demonstrații spectaculoase de…