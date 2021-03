BUCUREȘTIUL sălbatic! Bărbat rănit și căzut în stradă, jefuit de un tânăr Hoțul a fost prins, in urma verificarilor constatandu-se ca mai savarșise și alte infracțiuni, anunța Jandarmeria București. CTP intervine: Ce sa spun. Se cearta acum premierul Cițu cu ministrul Voiculescu Incidentul s-a petrecut pe o strada din sectorul 5 al Capitalei. Jandarmii au observat un barbat cu rani sangerande zacand pe marginea trotuarului, aproape inconștient și i-au acordat primul ajutor pana la sosirea ambulanței "Intre timp, incidentul a adunat mai mulți curioși care le-au oferit jandarmilor informații noi. Diana Șoșoaca intra in PSD? Rasturnare de situație pe scena politica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

