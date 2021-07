Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene: 445 proiecte, in valoare de peste 18,2 milioane de lei din fonduri europene, in perioada 2014-2020, la Bucuresti. ”Bucuresti a beneficiat, pana la data de 31 martie 2021, de 445 proiecte finantate din fonduri europene, in perioada de programare 2014-2020. Valoarea celor 445 contracte derulate, prin intermediul tuturor Programelor Operationale 2014-2020, este de 18.211.876.021 lei”, a transmis, duminica, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Sursa citata a precizat ca cele mai importante investitii vizeaza extinderea si modernizarea…