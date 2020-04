Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a filmat cu o drona cum se vede Capitala, imediat dupa ce au intrat in vigoare restricțiile de circulație. Piața Universitații, Piața Unirii și Bulevardul Dimitrie Pompeiu au fost aproape goale.Miercuri, la ora 12, Romania a intrat in carantina totala, iar acest acest lucru s-a vazut si in…

- Ce pensie primeste Benone Sinulescu Cantaretul nu are o pensie mare, primeste pe luna o suma modica, insoțita insa de o indemnizație de merit din partea statului. Artistul primește o pensie lunara de 1600 de lei, insa acest venit modest este rotunjit de o indemnizație de merit din partea Statului…

- Suspecți de coronavirus, in sectorul 3 al Capitalei. Potrivit unor surse, peste 20 de persoane venite din Bruxelles au staționat in fața unui hotel, intr-un microbuz, de joi dimineața pana in momentul de fața, și nu au fost lasați sa mearga acasa, informeaza Realitatea PLUS. Microbuzul a intrat in…

- 21 de dosare penale au fost inregistrate pentruzadarnicirea combaterii bolilor și alte doua pentru raspandirea de informațiifalse.Cine nu respecta indicațiile autoritaților pentruprevenirea sau combaterea coronavirusului risca amenda sau chiar inchisoare dela 6 luni la 2 ani. Pentru raspandirea de informații…

- Peste 10.000 de tineri au parasit definitiv Romania in anul 2018, fara a se lua in calcul deplasarile sezoniere pentru studii, munca etc., ci doar emigrantii definitivi, se arata intr-o analiza realizata de INACO – Initiativa pentru Competitivitate. In acest context, este evident ca adminsitratiile…

- Capitala este locul unde majoritatea romanilor se imbulzesc sa-și faca un viitor. Bucureștiul este și va ramane zona zero atunci cand vine vorba despre candidați, dar și pentru angajatori. Ce salarii sunt și care sunt cele mai convenabile? Locuri de munca in Romania: ce salarii sunt Lupta cea mare pe…

- Capitala este zona zero atunci când vine vorba despre piața muncii ― atât pentru candidați, cât și pentru angajatori, potrivit datelor analizate de o platforma online de recrutare. Aici sunt cele mai multe și cele mai mari companii din România, dar și cea mai consistenta baza…

- Ministrul Mediului Costel Alexe și Gabriela Firea au avut, marți seara, un schimb de replici cu privire la poluarea din Capitala, cel dintai reproșandu-i ca Primaria nu a luat masuri pentru imbunatațirea calitații aerului. „Mutați-va din București, daca nu va place in București”, ii raspunde Firea.„Sunt…