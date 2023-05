Bucureștiul exotic. Unde puteți admira palmierii din Capitală Pe unul dintre podurile construite de Primaria Sectorului 3, la ieșirea din București spre Autostrada Soarelui, au aparut mai mulți palmieri. Pasajul nu este inca dat in folosința. Primarul Robert Negoița a anunțat ca astfel de plante exotice vor fi plantate și in Piața Unirii din Capitala. 14 palmieri au fost deja amplasați pe podul neterminat din Sectorul 3. Palmieri au fost plantați și la Piața Unirii. Primarul a anunțat acest lucru printr-un mesaj video pe pagina de Facebook. „Uitați cu ce surpriza venim. La Piața Unirii vom avea palmieri. Avem deja. Iata ca lucreaza aici oamenii, colegii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

