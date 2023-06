Bucurestiul a intrat in top 100 cele mai bune orase de locuit conform unui raport realizat de Economist Intelligence Unit, potrivit antena3.ro. Raportul anual a evaluat peste 170 de orase in functie de stabilitate, asistența medicala, cultura și mediu, educație și infrastructura. Fiecare componenta din aceste sase reprezinta un anumit procent in functie de care se calculeaza un indice prin care se pozitioneaza fiecare oras in acest top. De exemplu, siguranta valoreaza 25 de procente din calculul indicelui, asistenta medicala – 20%, cultura si mediu 25%, educatia 10%, iar infrastructura 20 de procente.…