- Venim cu vești bune sau mai puțin bune pentru cel mai așteptat eveniment al iernii. Anul acesta, conform ultimul anunț, se va organiza Targul de Craciun din Capitala, in Piața Universitații, insa vor exista unele modificari. Intrarea va fi posibila doar pe baza unui bilet și doar cu prezentarea certificatului…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…

- Dupa un an fara astfel de evenimente de iarna, acum, Nicușor Dan spune ca in Capitala exista mari șanse ca Targul de Craciun sa aiba loc, insa a ținut sa precizeze ca acesta nu va fi subvenționat de Primaria Capitalei. Iar in ceea ce privește evenimentul de la Sibiu, aici totul este clar, va avea loc…

- Primarul general Nicușor Dan intenționeaza sa inchirieze unui operator privat organizarea unui targ de Craciun in București pentru ca muncipalitatea sa nu fie suspusa la cheltuieli. Intr-o conferința de presa susținuta sambata, el a precizat ca targul va avea loc in Piața Universitații, dar doar in…

- O femeie in varsta de 105 ani s-a vaccinat impotriva coronavirusului, duminica, in București. Zoea Baltag s-a vaccinat la Centrul de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor, cu a treia doza de vaccin Pfizer BioNTech impotriva COVID-19. „M-a convins nepoata mea, care e medic, ca singura soluție…

- Alti 12 pacienti infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare critica vor fi transferati vineri in unitati sanitare din Ungaria, informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit ministerului, cinci pacienti intubati vor fi transferati in centrul universitar din Debrecen, iar alti sapte – doi intubati si cinci cu…

- Jocurile de culise din PNL pentru alegerea președintelui au atins cote greu de imaginat și in zilele urmatoare fiecare tabara a pregatit mutari surpriza pentru cealalta grupare și invers. Una dintre cele mai spectaculoase mutari care se preconizeaza a avea loc la sfarșitul acestei saptamani este cea…

- Prima colecție de arta pe cartele de metrou s-a lansat azi, incepand cu ora 12:00, la caseriile din stațiile Piața Unirii, Piața Victoriei, Universitate, Eroilor și Tudor Vladimirescu. Cartelele de colecție prezinta o serie de reproduceri de arta in miniatura, structurate in șase capitole. Campania…