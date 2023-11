București: Sfaturile unui turist despre cum poți descoperi mai bine orașul cu un smartphone București este un oraș vibrant și istoric, cu ceva de oferit tuturor și, din ce in ce mai mult, in ultimii ani, un magnet tot mai puternic și pentru turiști. Am vorbit cu un turist din Irlanda, venit aici timp de 10 zile, despre experiența sa și despre cum smartphone-ul l-a ajutat sa se descurce mai bine, in cadrul unui proiect care arata frumusețea Capitalei prin ochii diverșilor oameni, susținut de Xiaomi. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

