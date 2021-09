Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti – 164 si in judetele Cluj – 82, Ilfov – 71 si Timis – 62, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Brasov – 0, Braila – 3 si Tulcea – 5. Toate judetele si municipiul Bucuresti raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in judetul Ilfov – 1,19 si in Capitala – 1,02. The post București, Cluj și Ilfov, in topul imbolnavirilor Covid…