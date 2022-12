Bucureștenii, sărbători de iarnă pe munți de gunoaie. Primarii de sector, neputincioși - Culisele Statului Paralel Potrivit gazetadeștiri.ro, asociația ADI București ar face pe ascuns demersuri pentru a duce deșeurile din București in localitați aflate pe o raza de 150 km fața de Capitala.In aceasta asociație vor intra sume uriașe de bani, atat din bugetele sectoarelor cat și din finanțari europene, iar asta a ajuns imediat in atenția politicienilor care au inceput batalia pentru funcții.Președinte al asociației a fost numit Dan Iulius Plaveti, fost președinte al ANRE in timpul guvernului Boc. Iar funcția de consultant a primit-o Radu Dan Paunescu, deși nu a fost angajat sub o forma legala. Culmea e ca, Paunescu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

