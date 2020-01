Stiri pe aceeasi tema

- Un produs revolutionar din gama tratamentelor naturiste si suplimentelor nutritive consumat foarte mult in afara granitelor noastre, uleiul de canabis, se bucura, in ultimii ani, de o cerere foarte mare si pe piata autohtona, motiv pentru care specialistii in sanatate din tara noastra dezbat intens…

- CURS – Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – si Avangarde realizeaza sondaj de tip exit-poll si in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. La ora 21.00, sondajul exit-poll va fi prezentat de Timișoara Știri. Exit-poll-ul CURS-Avangarde va fi realizat cu peste 20.000 de interviuri fața…

- Detașamentul de Pompieri Aiud in cooperare cu detașamentul Alba Iulia a intervenit in aceasta dimineața pentru descarcerare și acordarea de prim ajutor medical la un accident produs intre un camion și un tren. Din cadrul ISU au fost mobilizate urmatoarele forț: 3 ASAS, 1 Descarcerare, 1 SMURD B2, 1…

- Eduard Novak vrea ca ciclismul romanesc sa aiba, pentru prima data in istorie, un reprezentant la Jocurile Olimpice in proba de velodrom. Președintele Federației Romane de Ciclism a apelat la Kyleigh Manners, antrenorul galez care va pregati, in urmatorii ani, loturile naționale de velodrom. Singurul…

- Monoxidul de carbon face zeci de victime in sezonul rece. Respectarea unor reguli simple poate salva vieți Coșurile de fum obturate sau defecte continua sa fie cauza principala a acestor tragedii; La nivel național, in primele noua luni, 137 de persoane au decedat in incendii la locuințe, majoritatea…

- „Rezultatele nu pot veni de pe o zi pe alta. Sa se analizeze și posibilitatea unei alianțe, a unei colaborari, pentru ca suntem intr-un triunghi Cluj – Debrețin – Timișoara. Cu cat un aeroport este mai aproape de noi, cu atat interfereaza mai mult cu Oradea. E clar ca cele doua aeroporturi interfereaza.…

- Polițiștii de imigrari desfașoara a doua etapa a campaniei de informare a strainilor cu privire la condițiile in care pot desfașura activitați lucrative pe teritoriul Romaniei. Aceasta etapa este dedicata studenților, cetațeni straini, și are ca scop prevenirea și combaterea muncii nedeclarate a acestora…

