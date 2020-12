Stiri pe aceeasi tema

- Criza provocata de coronavirus incepe sa-si arate efectele si pe piata inchirierilor de locuinte, astfel ca mai mult de jumatate (55%) dintre bucurestenii care locuiesc in prezent cu chirie nu au in plan sa-si cumpere un apartament in urmatorul an si vor sa ramana in chirie, arata un studiu realizat…

- ”Mai mult de jumatate (55%) dintre bucurestenii care locuiesc in prezent cu chirie nu au in plan sa-si cumpere un apartament in urmatorul an si vor sa ramana in chirie”, arata un studiu recent realizat de Unlock Research pentru Colliers International, lider pe piata de evaluari si consultanta rezidentiala…

- Mai mult de jumatate (55%) dintre bucureștenii care locuiesc in prezent cu chirie nu au in plan sa-și cumpere un apartament in urmatorul an și vor sa ramana in chirie, arata un studiu recent realizat de Unlock Research pentru Colliers International, lider pe piața de evaluari și consultanța rezidențiala…

- Peste jumatate dintre bucureștenii care locuiesc cu chirie nu intenționeaza sa iși cumpere un apartament in urmatorul an și vor sa ramana in chirie, insa 45% dintre aceștia se gandesc insa la o schimbare a locuinței inchiriate. In topul preferințelor au ajuns locuințele care au farmacii aproape.…

- Peste jumatate dintre bucureștenii care locuiesc cu chirie nu intenționeaza sa iși cumpere un apartament in urmatorul an și vor sa ramana in chirie, insa 45% dintre aceștia se gandesc insa la o schimbare a locuinței inchiriate. In topul preferințelor au ajuns locuințele care au farmacii aproape,…

- Locuințele se vand bine și in pandemie. Cat trebuie sa munceasca un roman ca sa iși poata cumpara un apartament de 50 mp Deși pandemia a blocat numeroase afaceri, piața imobiliara o duce bine. Poate și pentru ca in Romania o casa poate fi cumparata mai ușor acum decat in urma cu 10 ani. Cu un salariul…

- Locuințele se vand bine și in pandemie. Cat trebuie sa munceasca un roman ca sa iși poata cumpara un apartament de 50 mp Deși pandemia a blocat numeroase afaceri, piața imobiliara o duce bine. Poate și pentru ca in Romania o casa poate fi cumparata mai ușor acum decat in urma cu 10 ani. Cu un salariul…

- De trei zile autoritatile au anuntat peste 2.000 de noi cazuri zilnice in Romania. Daca in urmatoarea perioada se va mentine acest numar de peste 2000 de noi imbolnaviri zilnice, acest lucru va duce ca, undeva pe 10-12 octombrie, sa avem o accelerare substanțiala a cazurilor din Terapie Intensiva,…