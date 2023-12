Stiri pe aceeasi tema

- Magia sarbatorilor de iarna se cunoaște prin oamenii buni, iar turdenii au demonstrat de multe ori ca au inima mare și sunt dornici sa sara in ajutorul celor in nevoie. Un grup de tineri turdeni au aflat de o familie fara posibilitați din județul Alba și vor sa le faca sarbatorile de iarna mai placute,…

- Locuitorii municipiului Huedin din județul nostru sunt extrem de nemulțumiți de Targul de Craciun ce s-a organizat in oraș. Conform colegilor de la stiridecluj.ro, locuitorii sunt nemulțumiți de faptul ca nu sunt deloc decorațiuni specifice sarbatorilor, cei mai afectați fiind copii. „Oare la noi in…

- Titu s-a transformat intr-un oraș de poveste, la inceputul lunii decembrie, dupa aprinderea luminițelor de Craciun. Localnicii se pot lauda cu unele cele mai frumoase ornamente de sarbatori amplasate in parc și pe strazile orașului. Urbea din sudul județului este impodobita cu tot felul de ornamente…

- Titu s-a transformat intr-un oraș de poveste, la inceputul lunii decembrie, dupa aprinderea luminițelor de Craciun. Localnicii se pot lauda cu unele cele mai frumoase ornamente de sarbatori amplasate in parc și pe strazile orașului. Urbea din sudul județului este impodobita cu tot felul de ornamente…

- Vine-un Craciun fara Moș, de departe Ziua de noapte cu greu o desparte La pranz națiunea da raport despre moarte Eu raman ca o poza pe-o coperta de carte Anul asta mi-a luat mai intai disparate Ca pe-o turma apoi, stana verbelor toate Elanu-i cu frana, parca umblu pe coate Și satul miroase a singuratate…

- Pe masura ce sezonul sarbatorilor se apropie, un sondaj realizat de Klarna, rețeaua globala de plați și destinație de cumparaturi bazata pe inteligența artificiala, dezvaluie obiceiurile de cumparare ale romanilor in perioada Sarbatorilor, scoțand la iveala informații despre cadourile alese, cum sunt…

- Cea mai frumoasa perioada a anului a sosit oficial, conform spuselor lui Mariah Carey! Pastrandu-și tradiția anuala de pe 1 noiembrie, cantareața in varsta de 54 de ani a dat startul numaratorii inverse pentru Craciun și a declarat: ‘E timpul!!!‘ in timp ce a impartașit un videoclip in care ea insași…

- Targul de Craciun de la Sibiu 2023 se deschide pe 17 noiembrie: Magia sarbatorilor intr-o noua ediție impresionanta și plina de surprize Targul de Craciun de la Sibiu 2023 se deschide pe 17 noiembrie: Magia sarbatorilor intr-o noua ediție impresionanta și plina de surprize Targul de Craciun de la Sibiu,…