- ​Majorarea plafonului pentru creditele pentru achiziția de locuințe noi de la 70.000 de euro, la cel puțin 140.000 de euro, prin noul program „Noua casa”, ar putea duce la creșterea prețurilor locuințelor. Dan Bucșa, economist-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit…

- Ion Manzina, presedinte PSD Arges: “Daca avem oameni pe care ii iau alte partide, gasim noi sigur și cațiva candidați pentru noi!” La conferința de presa de astazi a PSD Argeș au fost prezenți Ion Minzina, președinte al PSD Argeș, Cristina Stocheci, senator, și Dumitru Tudosoiu, consilier local al municipiului…

- ​Producția auto din România a scazut cu 30% între ianuarie și mai dupa ce fabricile au fost închise mai mult de o luna din cauza crizei Covid-19. În luna mai producția s-a apropiat de 30.000 de mașini, aproape la fel cât a fost în martie și aprilie la un loc. Duster…

- Cupa Romaniei este drumul cel mai scurt spre salvarea unui sezon prin caștigarea unui trofeu și implicit a unui loc in cupele europene. Cu CFR Cluj și CS U Craiova eliminate in șaisprezecimi, respectiv sferturi, Dinamo și FCSB au ramas cele doua mari favorite ale competiției. Deși mulți sperau intr-o…

- Startup-ul inovator de mobilitate electrica WATTO va fi unicul reprezentant al Romaniei in finala internationala din Polonia a celei mai mari competitii pentru startup-uri din industria energetica din Europa Centrala si de Est - PowerUp! Challenge, organizata de InnoEnergy, informeaza, marti, compania.…

- Producția de autoturisme in Romania s-a prabușit in lunile martie-aprilie. Scadere de peste 60%. In perioada martie-aprile 2020, au fost produse in Romania un numar de 32.033 autoturisme, o scadere de -62.82% fata de mart-apr 2019 respectiv 86.152 unitati. Dintre acestea 18.448 unitati au fost produse…

- La scurta vreme dupa ce in Romania s-a reluat producția de mașini, odata ce uzinele Ford de la Craiova și Dacia – din Mioveni, Argeș și-au redeschis porțile, șeful Guvernului a ales sa mearga sa vada cum stau lucrurile la fața locului. Așa s-a aflat ca premierul vede oportuna achiziția de autoturisme…