- Cea mai ușoara rețeta, sanatoasa, gustoasa poate fi cea de fasole verde la tigaie. O putem considera a fi o mancarica rapida de post sau o putem folosi ca o garnitura pentru un fel de carne sau pește. O alegere ideala pentru o masa copioasa și sanatoasa. Mod de preparare Pentru o porție de fasole verde…

- Scoala Gimnaziala Alexeni, care a beneficiat de Campania de Craciun a Ziarului de Iasi de la finalul anului trecut, a organizat in cursul zilei de ieri, 4 martie, o competitie de rugby la care a participat si o echipa de elevi de la Scoala Girbesti. In cadrul acestei competitii amicale, cei aproximativ…

- Un studiu realizat de IZI Data privind nivelul salariilor muncitorilor angajati in fabricile din Romania releva faptul ca putin peste jumatate dintre lucratorii romani din fabrici beneficiaza de prime/tichete de Paste si Craciun

- In perioada 1-18 martie 2020, Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” va invita la expoziția de carte „Incursiune in lumea carților de bucate și a celor care le-au scris”, ce se afla la etajul 1, in sediul central. Gastronomia reflecta nivelul de civilizație a unui popor. Arta de a combina,…

- Expozitia „Piese de exceptie din colectiile Muzeului de Istorie a Moldovei: Tezaurul de la Raducaneni" va aduce in atentia publicului unele dintre cele mai valoroase obiecte din colectiile tuturor muzeelor aflate in componenta Muzeului de Istorie a Moldovei, Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu"…

- Lanțul de retail din Romania ai carui angajați nu caștiga mai puțin de 2.500 lei net. Salariații au liber de ziua de naștere și mai multe zile de concediu Lidl Romania a anunțat ca, incepand cu 1 martie 2020, cel mai mic venit brut oferit angajaților va avea o medie lunara de peste 4.000 lei brut, adica…

- Continua Beatrice Rancea, managerul Operei Naționale Romane din Iași, continua scandalurile cu angajații instituției, dupa ce in ultimele doua luni juristul instituției și-a dat demisia, iar contabilul-șef a fost schimbat pe 21 ianuarie, prin scoaterea postului din organigrama.Simona Alice Gogan, contabil-șef…

- Ciorba de burta, preparat delicios, poate fi gatit si in casa. Iese gustoasa si reprezinta un tratament natural pentru mahmureala de dupa sarbatori. Reteta mancarii gustoase o regasim in cartea regratatului jurnalist Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).