Stiri pe aceeasi tema

- Prigojin vrea de la Navalnii si de la colaboratoarea sa Liubov Sobol suma de 88 milioane de ruble (aproape un milion de euro) drept prejudicii in urma publicarii unei investigatii de coruptie. Aleksei Navalnii si echipa sa s-au remarcat prin anchetele lor despre coruptia elitei din jurul Kremlinului,…

- Omul de afaceri, supranumit 'bucatarul-sef lui Putin' pentru ca firma sa de catering Concord a lucrat pentru Kremlin, este suspectat de legaturi cu o 'ferma de troli' pe care Washingtonul o acuza de ingerinta electorala, precum si de implicare in grupul de mercenari Wagner. Prigojin intentioneaza sa-i…

- Autor: Petru ROMOȘAN Averile mari se fac in spatele razboiaelor, revolutiilor si epidemiilor. In spatele marilor nenorociri si dezastre, cu alte cuvinte. Primul dintre moderni care a inteles genial lectia a fost Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), fiul cel mare al fondatorului dinastiei Rothschild,…

- Peste 12.000 de miliarde pierderi cumulate pentru economia mondiala în 2020 și 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta criza este mai grava decât se credea iar relansarea va fi mai lenta fața de speranțele inițiale, a avertizat miercuri Fondul Monetar Internațional, potrivit AFP.Gita…

- BUCURESTI, 28 iun – Sputnik, Doina Crainic. Cancelarul german Angela Merkel a indemnat țarile europene sa reflecteze la o noua realitate in ceea ce priveste puterea globala a Americii. „Am crezut cu certitudinea ca Statele Unite doresc sa fie o putere mondiala. Daca SUA doresc acum sa se retraga…

- Ucraina a primit un ajutor militar din partea SUA in valoare de peste 60 milioane de dolari, inclusiv rachete antitanc Javelin, a anuntat miercuri ambasada Statelor Unite ale Americii la Kiev, potrivit Reuters.Dupa anexarea Crimeii de catre Moscova in 2014 si declansarea conflictului armat…

- Administratia Chinei a indemnat, luni, Statele Unite sa renunte la planul privind reluarea testelor atomice, in contextul in care Washingtonul a evocat aceasta posibilitate pentru a exercita presiuni asupra Beijingului si Moscovei in negocierile privind controlul armamentului, potrivit Mediafax."Insistam…

- Acesta a declarat ca rolul Rusiei in regiune este unul districtuv. Totodata, Schenker a trecut sub tacere rolul distructiv al SUA. In ultimele decenii, Washingtonul s-a implicat cu mai multe ocazii in problemele interne ale statelor din Orientul Mijlociu, urmarind propriile scopuri…