Bucataria! Un adevarat loc de relaxare!

Pe langa faptul ca este un loc pentru gatit, a devenit un spatiu social in care impartasim momente bune cu prietenii si familia. In zilele noastre, bucataria este mult mai mult decat o simpla camera in care se prepara mancarea. Din cauza intensitatii vremurilor, a grabei, a agitatiei, a programelor interminabile… bucataria devine adesea un fel de sala de mese improvizata. Daca te gandesti sa ii dai un alt aspect, iata cateva sfaturi pentru a transforma bucataria intr-un mediu elegant, perfect pentru clipe petrecute alaturi de prieteni. Delimiteaza spatiul pentru gatit si spatiul pentru dining…