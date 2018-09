Bruxelles. Serbia şi Kosovo, din nou la negocieri Aleksandar Vucic si Hashim Thaci, presedintii sarb si kosovar, reiau vineri, la Bruxelles, convorbirile care vizeaza normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, in vederea ajungerii la un acord in cursul anului viitor, transmite dpa. Uniunea Europeana mediaza negocierile dintre Serbia si Kosovo, oferindu-le acestora perspectiva aderarii la blocul comunitar cu conditia depasirii divergentelor actuale dintre ele. ''Cred ca exista o sansa reala ca presedintii Vucic si Thaci sa poate ajunge la un acord care sa trateze toate problemele ramase deschise. Anul viitor se implinesc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a lansat astazi o noua ruta din Bucuresti catre Pescara, in Italia. Noua ruta vor fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, si este parte a programului de iarna 2018 Ryanair din Bucuresti.…

- "Aproximativ 60% dintre consumatorii romani cheltuie circa 30% din venitul lunar pentru asigurarea hranei. Daca privim din punct de vedere financiar, avand in vedere ca cele mai mari pierderi de alimente au loc la nivelul gospodariilor (consumatorilor din mediul urban), in Romania pierderile la nivelul…

- Spania, care a intrecut Italia, fiind destinatia cea mai cautata, a inregistrat aproximativ 21.000 de migranti in 2018, aproape mai multi decat in tot anul 2017, conform Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM). In total, 55.000 de migranti au ajuns anul acesta pe tarmurile europene,…

- Vacanțele in insulele grecești, in Antalya și Bodrum din Turcia, Tenerife și Mallorca din Spania, Split din Croația, cu zbor charter din București, Iași și Cluj-Napoca, sunt cele mai cautate pentru sezonul 2018. Turiștii Cocktail Holidays prefera sejurile relaxante, la hoteluri de patru stele in…

- Toate tarile Uniunii Europene trebuie sa isi ajute vecinii din sudul continentului, acolo unde ajung majoritatea migrantilor, a declarat vineri presei, la Luxemburg, comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, inaintea unui mini-summit european privind migratia care va avea loc duminica la Bruxelles,…

- Momentele in care razele de soare, nisipul fin si linistea pe care marea o sopteste isi dau intalnire de indata ce ai pus piciorul pe plaja sunt nelipsite din planul calatoriilor de vara. Cateva zile petrecute la plaja sunt ceea ce prefera mai multi calatori romani pentru concediul din acest…

- Romania a inregistrat o rata anuala a inflatiei de 4,6% in luna mai, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), de peste doua ori mai mare decat media din cadrul UE, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Rata anuala a inflatiei in statele membre UE a fost de 2% in luna mai, in crestere…

- Aproape jumatate dintre cetatenii Romaniei (48,4%) locuiau in 2016 in gospodarii supraaglomerate, fata de o medie de 16,6% la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În 2016, cel mai ridicat procentaj de cetăţeni care trăiau…