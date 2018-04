Stiri pe aceeasi tema

- Niciun stat membru al Uniunii Europene nu îsi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, l-a asigurat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, pe ambasadorul palestinian pe lânga UE, Abdul Rahim Farra, conform unei declaratii data sâmbata de acesta din urma postului Vocea…

- Oficialul mentionat a afirmat ca Mogherini a confirmat aceasta pozitie in timpul unei reuniuni desfasurate la Bruxelles cu reprezentanti ai Organizatiei de Cooperare Islamica si in prezenta ministrului palestinian de externe, Riyad Malki. Citeste si: Netanyahu a transmis Romaniei ca spera…

- In ultima saptamana, unul din marile conflicte prezente in politica din Romania a fost cel dintre președintele Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputațilo, Liviu Dragnea, insoțit de Guvernul Dancila. Tema a fost mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv la IErusalim, dupa modelul SUA, negand,…

- Divergențele dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu au trecut neobservate in presa internaționala. In plus, schimburile indirecte de replici dintre șeful statului și președintele Camerei Deputaților au fost observate…

- STIRIPESURSE.RO anunțat, in cursul zilei de miercuri, in exclusivitate, ca Guvernul a adoptat un memorandum pentru ca ambasada Romaniei la Tel Aviv sa fie mutata la Ierusalim.Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din…