Bruce Willis a anunțat ca se retrage din lumea filmului din cauza unei boli teribile: afazie. Dupa o saptamana, actorul a avut prima apariție publica. Acesta apare intr-o fotografie alaturi de soția sa. In imaginile postate de soția lui, Emma Heming Willis, starul american pare fericit la o plimbare in natura alaturi de partenera sa de viata și fiica lor, Mabel Ray. Starul din „Die Hard” , in varsta de 67 de ani, sufera de afazie. Afazia este o boala care afecteaza capacitatea de a comunica. Poate afecta vorbirea și ințelegerea limbajului scris și vorbit. Bruce Willis a debutat ca actor de film…