Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul american Bruce Springsteen, care si-a amanat toate concertele programate in luna septembrie din cauza unui ulcer stomacal, a decis sa isi amane pentru 2024 si spectacolele pe care le mai avea de sustinut pana la sfarsitul acestui an, informeaza revista Variety.Datele la care aceste concerte…

- Cantaretul american Bruce Springsteen, care si-a amanat toate concertele programate in luna septembrie din cauza unui ulcer stomacal, a decis sa isi amane pentru 2024 si spectacolele pe care le mai avea de sustinut pana la sfarsitul acestui an.

- Solistul trupei rock Aerosmith, Steven Tyler, sufera de probleme grave la corzile vocale și a fost obligat sa-și amane șase concerte din cadrul turului de adio al trupei. „Sunt devastat sa va anunț ca am primit ordine stricte de la medic sa nu mai cant pentru urmatoarele 30 de zile. Am suferit rani…

- Cantaretul american Bruce Springsteen, unul dintre marile staruri ale muzicii rock si interpretul celebrului cantec "Born in the USA", a anuntat miercuri amanarea concertelor pe care le avea programate in Statele Unite in luna septembrie din cauza "simptomelor generate de un ulcer stomacal", informeaza…

- Cum s-au imbracat in argintiu fanii la concertul lui Beyonce din Los Angeles Beyonce iubește ținutele cool in nuanțe de argintiu. Diva poarta des aceasta culoare, fie ca se afla pe scena sau pe covorul roșu al vreunui eveniment important. Pentru ca adora argintiul, Queen Bey și-a rugat fanii sa poarte…

- Cantaretul american Bruce Springsteen, starul rock si interpretul melodiei "Born in the USA", a anuntat miercuri amanarea concertelor sale programate in SUA in luna septembrie din cauza unor "simptome de ulcer"."Boss", in varsta de 73 de ani, urmeaza un tratament pentru aceasta afectiune, iar "consilierii…

- Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia: Un barbat condamnat in SUA pentru clonare de carduri bancare va fi adus in Romania Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au admis transferul dintr-un penitenciar din SUA, in Romania, a unui barbat condamnat pentru clonare de carduri bancare. Mai exact este vorba…

- O renumita companie daneza care produce turbine eoliene a anuntat ca opreste sau amana proiecte din Europa si Statele Unite. Materiile prime folosite la construirea eolienelor sunt din ce in ce mai scumpe, iar compania este pe minus.