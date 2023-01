Stiri pe aceeasi tema

- Peste 21 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile romanești anul trecut, cu 87% mai mulți decat in anul 2021. Raportata la anul 2020, valoarea inregistrata in 2022 (21.015.948 pasageri) este cu aproape 192% mai mare. Chiar daca numarul total al pasagerilor de anul trecut este cu 9,55 procente…

- Menținerea unui nivel mai ridicat al apetitului pentru risc pe piețele financiare a permis leului sa se aprecieze fața de euro. Cursul euro a scazut de la 4,9199 la 4,9176 lei, minim al ultimelor doua saptamani. Transferurile se realizau in culoarul 4,914 – 4,92 lei, semn ca o creștere a mediei la 4,95…

- Cel mai bun rezultat al delegatiei Romaniei la Campionatele Europene de cros, desfasurate duminica la Torino, a fost locul 11 ocupat in proba de stafeta mixta 4x1.500 m de Marian Nicolae Coman (CSU Arad/CSM Craiova), Madalin Laviniu Chis (CS Crisul Oradea/CSM Craiova), Adelina Elena Panaet ( CSM…

- Meteorologii anunța temperaturi neobișnuite in Romania, in urmatoarea perioada. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in toate regiunile, dar mai ales in cele sud-vestice, vestice, nord-vestice…

- Romania – Germania, ultimul meci pentru tricolore la Euro 2022 de handbal feminin, s-a incheiat cu victoria nemțoaicelor, scor final 28-32. Tricolorele termina pe ultimul loc din grupa. Partida a fost live pe Digi Sport 1 și de Prima Sport 1. In primele meciuri din grupa II, Romania a invins Spania…

- Spadasinele din lotul olimpic al Romaniei au participat la prima Cupa Mondiala din acest sezon, organizata la Tallin, in Estonia. Dupa prima zi a calificarilor, doua dintre cele cinci sportive antrenate de Robert Rigo și Nicolae Mihailescu, Greta Vereș și Bianca Benea, au acces pe tabloul principal,…

- "Romania are resurse si trebuie sa invatam sa le administram cum trebuie in favoarea noastra" Sursa articolului: Paul Stanescu: Reglementarea pieței energiei – o decizie corecta in interesul romanilor Credit autor: Realitatea De Mures. Source