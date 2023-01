Stiri pe aceeasi tema

- Matei Dima aka BRomania, regizorul filmului Teambuilding, a fost prins in 2021 de polițiștii din Brașov conducand sub influența alcoolului și a drogurilor. El a incheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovației.

- La data de 22 ianuarie 2023, in jurul orei 17,30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau pe raza localitații Ampoița, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 31 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub…

- La data de 15 ianuarie 2023, in jurul orei 02,30, polițiștii Biroului de Ordine Publica au oprit, pentru control, pe B-dul Incoronarii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara. In urma testarii acestuia cu aparatul drogtest,…

- La data de 12 ianuarie 2023, in jurul orei 11,30, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau pe strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din comuna Sacalaz, județul Timiș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Sambata, 7 ianuarie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii au oprit, pentru control, pe B-dul. Incoronarii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din comuna Martinești, județul Hunedoara. In urma testarii acestuia cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența…

- La data de 18 decembrie 2022, in jurul orei 02.00, polițiștii rutieri din Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus pe strada Eftimie Murgu din municipiu, de un barbat de 32 de ani, din Blaj. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența drogurilor,…

- La data de 10 decembrie 2022, in jurul orei 05,00, polițiștii rutieri din Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 38 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor…

- Sambata, 19 noiembrie 2022, in jurul orei 20.20, a fost oprit un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din comuna Cricau, județul Alba. In urma testarii acestuia cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au…