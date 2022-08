Brokerul de credite NU diminuează scorul FICO în procesul de creditare! Brokerul de credite NU dimineaza scorul FICO in procesul de creditare al clientului, insa viitorul debitor iși micșoreaza scorul FICO la fiecare interogare in Biroul de Credit atunci cand merge pe cont propriu din banca in banca pentru a obține sau pentru a identifica cea mai buna sau cea mai ieftina oferta de finanțare. Din dorința de a „sonda” piața creditelor, persoana interesata de cel mai bun credit risca sa-și diminueze atat de mult scorul FICO incat, de la Banca 1 pana la Banca 5, de exemplu, viitorul debitor poate sa devina NECREDITABIL. Astfel, persoana este nevoita sa aștepte cateva… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ieri am vorbit despre rolul USR in presupusa coalitie cu liberalii la viitoarele alegeri locale, se impune cu necesitate astazi sa vorbim despre contributia liberala la Consiliul Judetean, acolo unde este de presupus ca ar fi loc de castigat ceva de catre urmasii lui Bratianu (este doar o figura…

- Toate persoanele ar trebui sa aiba in casa un tensiometru, tinand cont ca in prezent aceste aparate de masurare a tensiunii arteriale si a pulsului sunt foarte accesibile din punct de vedere al pretului si sunt disponibile in multe magazine. In acest articol iti voi prezenta cele mai importante informatii…

- Piata totala de media va ajunge la 640 de milioane de euro pana la finalul lui 2022, cu o crestere de 6% fata de 2021, incluzand o crestere de +20% estimata in digital media, arata o analiza a Media Fact Book. In 2021, al doilea an de pandemie, piata de media din Romania a ajuns la valoarea…

- Primaria Sectorului 6 a inceput, luni, distribuirea QR codurilor catre soferii care detin locuri de parcare in aceasta zona administrativ-teritoriala. Potrivit unui comunicat al autoritatii locale transmis, luni, AGERPRES, plicurile care vor ajunge in cutiile postale ale celor aproximativ 43.950 de…

- Atacurile de panica se manifesta atat la nivel fizic, cat și la nivel cognitiv și emoțional. Ceea ce se intampla in cazul unui atac de panica reprezinta, in esența, o reacție exagerata a corpului fața de unele situații stresante, fobii și ganduri paroxistice. Manifestari și consecințe ale atacurilor…

- Finanțare pentru viitorul Muzeu National al Revolutiei de la Timisoara Revolutia din Timisoara, 20 decembrie 1989. Foto: Arhiva. Viitorul Muzeu National al Revolutiei de la Timisoara a primit o finantare de 16 milioane de euro, printr-un împrumut pe care România l-a facut la Banca…

- In cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare anticipate, in noul Legislativ ar accede doua formațiuni politice și un bloc electoral. Datele se regasesc intr-un sondaj prezentat de IDIS „Viitorul”, conform deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…