- GHINION… Rapid Brodoc a scapat printre degete victoria in meciul cu CSM Bacau, incheiat cu scorul de 2-2 (2-0), sambata, in etapa a 8-a a Ligii 3. “Alb-vișinii” au condus cu 2-0, dar bacauanii au obținut egalul pe final, printr-un gol inscris in minutele de prelungiri. La primul meci cu Adi Racovița…

- PREMIERA… Rapid Brodoc a obținut prima victorie din istorie in Liga 3. Șocul pe care conducerea clubului a vrut sa il produca prin schimbarea de antrenor a avut efectul așteptat. „Alb-vișinii” au invins cu 2-0 pe FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii 3. Fotbaliștii vasluieni…

- CARE PE CARE… Rapid Brodoc, campioana Ligii 4, și CSM Vaslui, deținatoarea Cupei Romaniei – faza județeana, se lupta astazi pentru primul trofeu al sezonului. Meciul care va decide caștigatoarea Supercupei județului se va disputa la Vaslui, pe stadionul „Municipal”, de la ora 17:00. Rapid Brodoc și…

- MECI DE COȘMAR… Rapid Brodoc s-a intors fara puncte de la Radauți, dupa un meci in care fotbaliștii lui Adrian Kerezsy și-au batut joc de ocazii. Au ratat cinci ocazii uriașe și l-au facut mare pe portarul advers, Udeanu. S-a terminat 2-0 pentru Bucovina, iar Brodocul coboara pe ultimul loc in Seria…

- IȘI JOACA ȘANSA… Rapid Brodoc se pregatește de un nou meci tare in Liga 3. Dupa duelul cu Foresta Suceava (0-2), fotbaliștii vasluieni vor intalni, maine, in deplasare, pe Bucovina Radauți, o alta echipa care a evoluat in play-off-ul Ligii 3. Meciul cu Bucovina Radauți va fi unul extrem de complicat…

- INCEPE… Supercupa județului, Rapid Brodoc – CSM Vaslui, deschide noul sezon fotbalistic județean. Duelul dintre campioana Ligii 4 și caștigatoarea fazei județene a Cupei Romaniei se va disputa miercuri, 7 septembrie, de la ora 17:00, locul de desfașurare urmand a fi decis intre Vaslui și Banca. Ediția…

- INFRANGERE… Rapid Brodoc a pierdut meciul de debut in Liga 3, scor 0-2 (0-1), pe teren propriu, cu Foresta Suceava. „Alb-vișinii” au lasat impresia ca puteau scoate mai mult, golurile sucevenilor fiind marcate pe fondul unor greșeli in defensiva Brodocului. Meciul dintre Rapid Brodoc și Foresta Suceava,…

- S-A DECIS… Cu trei saptamani inaintea startului ediției 2022-2023 a Ligii 3, Rapid Brodoc și-a conturat in mare parte lotul. “Alb-vișinii” s-au desparțit in aceasta vara de mai mulți jucatori, iar in locul au venit jucatori cu experiența la nivelul Ligii 3, in mare parte de la Hușana Huși. Rapid Brodoc…