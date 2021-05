Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Catinvest, care investeste 58,5 milioane de euro pentru extinderea Electroputere Parc, aduce in cadrul centrului comercial din Craiova magazinul Hervis, se arata intr-un comunicat al companiei. Hervis este unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din lume, lansat…

- „Nu pot sa-mi dau seama cum ar putea sa fie aceste lucruri fezabile, dar foarte bine: sa vina o comisie și sa analizeze. Nu știu sa va spun in cat timp aceasta comisie ar putea oferi un rezultat, o concluzie. Trebuie sa proceseze toate datele.Important este ca tot tot acest grup de lucru sa vina cu…

- In contextul programului „Conferința privind viitorul Europei”, Pr. Sorin Selaru, directorul Reprezentantei Bisericii Ortodoxe Romane pe langa Institutiile Europene, a declarat ca „Biserica Ortodoxa este pregatita sa fie prezenta la toate nivelurile, deschisa dialogului, pentru a exprima nevoile…

- Minodora Muntean, cunoscuta prin titulaturile de scena ”Minodora” și ”Minodora la Maxxim”, a ajuns de nerecunoscut. Artista a dat jos peste 30 de kilograme cu o dieta minune, asociate cu unele picaturi. Perseverența a venit in urma unei vești triste. Medicii i-au spus ca este la o pas de o boala grava,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat, luni, ca a fost desemnata o persoana de legatura pentru Italia, care va ajuta Romania in cooperarea cu autoritatile italiene in privinta persoanelor condamnate definitiv in tara noastra si care se afla pe teritoriul italian, precizand ca semnalele in acest…

- Gheorghe Mulțescu (69 de ani), antrenorul lui Dinamo, profita de pauza provocata de meciurile internaționale pentru a pune pe picioare 3 tineri jucatori utilizați foarte rar pana la venirea sa, carora vrea sa le acorde mult mai multe șanse in play-out. Mulțescu este nemulțumit de calitatea strainilor…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca va aduce in discutia coalitiei de guvernare problema imunitatii parlamentarilor, mentionand ca imunitatea pe declaratii politice va ramane, dar nu si cea referitoare la acte penale. "Eu as mai vrea, pentru ca este un lucru pe care l-am promis si anul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a declarat joi ca ia in considerare scumpirea calatoriei cu metroul in acest an, pentru diminuarea pierderilor Metrorex. "Este o optiune (scumpirea cartelei de metrou anul acesta, n.r.), nu am avut aceasta discutie, astept sa se instaleze…