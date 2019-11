Stiri pe aceeasi tema

- 'Pretul gazelor naturale pe piata spot a scazut sub pretul reglementat de 68 de lei, cunoscand o evolutie net descrescatoare in ultima perioada. Pe platforma SPOT (produse termen scurt), pretul mediu ponderat al lunii noiembrie a fost de 65,38 lei/MWh, pret substantial mai mic decat cel obtinut in…

- Piața SPOT a gazelor naturale din Romania operata de BRM a inregistrat, in data de 07.11.2019, cel mai redus preț al ultimelor 6 luni, respectiv 59 lei/MWh. Astfel, prețul pe piața spot al gazelor naturale...

- Piața spot a gazelor naturale din Romania operata de BRM a inregistrat, in data de 7 noiembrie cel mai redus preț al ultimelor 6 luni, respectiv 59 lei/MWh, informeaza Bursa Romana de Marfuri.Astfel, prețul pe piața spot al gazelor naturale a scazut sub prețul reglementat de 68 de lei, cunoscand…

- Astfel, prețul pe piața spot al gazelor naturale a scazut sub prețul reglementat de 68 de lei, cunoscand o evoluție net descrescatoare in ultima perioada. Pe platforma spot (produse termen scurt), prețul mediu ponderat al lunii noiembrie a fost de 65,38 lei/MWh, preț substanțial mai mic decat cel…

- Piața spot a gazelor naturale din Romania, operata de BRM, a inregistrat cel mai redus preț al ultimelor 6 luni, respectiv 67 lei/MWh, sub pretul reglementat de 68 de lei, informeaza BRM, anunța MEDIAFAX.In data de 20 octombrie s-au tranzacționat 300 MWh la prețul de 67 de lei pe piața intrazilnica,…

- Piața SPOT a gazelor naturale din Romania, operata de Bursa Romana de Marfuri, a inregistrat cel mai redus preț al ultimelor 6 luni, respectiv 67 lei/MWh. Astfel, prețul pe piața spot al gazelor naturale...

- Importurile de gaze ale tarii in luna august 2019 s-au ridicat la 2.229.828 MWh, de 3,5 ori mai mult decat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) si analizate de AGERPRES. In august 2018, importurile erau de doar…

- Romania a importat in luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). În iunie 2018, România a importat doar 4.061 MWh, potrivit Agerpres. …