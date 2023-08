Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears si sotul ei, Sam Asghari, s-au despartit dupa 14 luni de casnicie, iar Variety a aflat ca vedeta pop este reprezentata de o echipa importanta de avocati de la Hollywood pentru divort.

- Natura reprezinta un dar neprețuit pentru viața pe Pamant și pentru bunastarea oamenilor și a celorlalte specii. Natura este locul unde ne gasim liniștea, inspirația și puterea. Așadar, de-a lungul timpului, natura a aparut in multe opere literare și exista nenumarate citate despre natura cu adevarat…

- Simona Balanescu și Rareș Dragomir divorțeaza dupa 10 ani de casnicie. In septembrie, anul trecut, artistul dezvaluia ca in pandemie au fost la un pas de desparțire, dar au reușit sa se impace. Pentru cateva luni doar pentru ca deja au inaintat zilele astea actele de divorț. Vedeta TV Simona Balanescu…

- Ioana Badiu, in varsta de 48 de ani, și Catalin aniverseaza 15 ani de casnicie, iar cu aceasta ocazie, vedeta a publicat cateva imagini cu familia ei, alaturi de care a scris un mesaj.„15 ani de cand am spus DA…și bine am facut! Te iubesc enorm și iți mulțumesc pentru toate bunele și pentru toate relele…

- Sofia Vergara și soțul ei, Joe Manganiello, divorțeaza dupa șapte ani de casnicie. Cuplul, care s-a casatorit in 2015, au anunțat desparțirea in cursul zilei de ieri, prin intermediul reprezentanților lor, intr-un comunicat pentru Page Six.

- Ariana Grande și soțul ei, Dalton Gomez, divorțeaza dupa doi ani de casatorie. Cantareața „7 Rings”, care și-a unit destinul cu cel al barbatului alaturi de care traia o frumoasa poveste de dragoste in luna mai a anului 2021, s-ar fi separat inca din luna ianuarie a acestui an, scrie presa internaționala.

- Vreti sa va pastrati economiile in siguranta, dar si sa obtineti o dobanda foarte avantajoasa? Atunci cea mai optima solutie este sa alegeti o C.A.R care sa fie membra a Fondului de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc. In Craiova, o astfel de Casa de Ajutor Reciproc, care ofera o dobanda foarte…

- Probleme in paradis?! Presa internaționala scrie ca, potrivit unor surse regale, prințul Harry și Meghan Markle s-ar afla in pragul divorțului. In ultimele saptamani au tot circulat zvonuri potrivit carora casnicia celor doi ar fi intr-un moment de cumpana, iar aceste zvonuri au fost aparent confirmate…