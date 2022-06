Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul 2021, in termeni nominali, 5683 lei pe gospodarie și 2243 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de anul 2020, potrivit INS. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2021, in medie, de 4876 lei lunar pe gospodarie…

- Dupa un an in care fericirea le-a fost umbrita de evenimentul tragic, moartea Corneliei Catanga, acum fiul artistei și soțul ei au un moment de bucurie. Alexandru, baiatul regretatei cantarețe, urmeaza sa se casatoreasca.

- Maria Iordanescu, fiica fostului selecționer Anghel Iordanescu, s-a cununat religios sambata cu Teodor Ungureanu, la Biserica Sfantul Elefterie, din București. La eveniment au asistat nume importante din fotbal. Maria a ales sa pastreze și numele de fata. Maria Iordanescu, prezentatoarea știrilor sportive…

- Ce se știe despre nunta lui Britney Spears cu Sam Ashgari Soarele a rasarit din nou pe strada lui Britney Spears. Dupa ce a fost oficial eliberata de sub tutela tatalui sau, aceasta radiaza acum de fericire. Va deveni din nou mama și se pregatește intens de nunta. Britney Spears și Sam Asghari sunt…

- Britney Spears și Sam Asghari se pregatesc de marele eveniment care le va uni sufletele pentru totdeauna. Recent, iubitul cantareței a postat o fotografie cu inelul de logodna, dar și un mesaj prin care a anunțat cand va avea loc nunta.

- La cinci luni dupa ce a fost eliberata de justitie de sub tutela tatalui ei, vedeta pop americana Britney Spears, in varsta de 40 de ani, a anuntat luni ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, relateaza AFP si dpa. „Am facut un test de sarcina… Ei bine… Astept un bebelus”, a scris ea pe Instagram,…

- Serialul Povești de familie de la Antena 1 aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul 22 difuzat in data de 29 martie 2022.

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, se casatoreste miercuri, 23 martie, cu una dintre fostele sale avocate, Stella Moris, in inchisoarea de inalta securitate Belmarsh, din Londra. Cuplul are parte de o ceremonie in cerc restrans – patru invitati si doi martori. Assange si-a invitat insa sustinatorii…