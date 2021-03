Stiri pe aceeasi tema

- David Solomon, CEO-ul Goldman Sachs, respinge munca la distanța ca fiind „noua normalitate”, catalogând-o drept „aberație”, relateaza BBC.Solomon afirma ca banca de investiții a funcționat în 2020 cu „mai puțin de 10% din oamenii noștri” la birouri.Declarațiile…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a cerut Emiratelor Arabe Unite dovezi ca fiica emirului din Dubai este inca in viața, in urma mesajului transmis de aceasta in care susținea ca este ținuta in captivitate, dupa o incercare eșuata din 2018 de a scapa din emirat, informeaza The Guardian . Un purtator…

- Cantaretii de opera din Anglia ii invata sa respire din nou pe cei care au avut Covid-19 si au ramas cu sechele in urma bolii. Activitatile au loc in cadrul unui program de sase saptamani dezvoltat de English National Opera si un spital din Londra, relateaza The New York Times . Lecțiile au loc pe platforma…

- ”Shell Commercial Road Transport va incepe sa opereze direct in Romania, incepand cu data de 1 aprilie 2021. O echipa de 57 de persoane va oferi suport clientilor B2B romani, din biroul situat in Bucuresti. Aceleasi servicii, care au fost furnizate in ultimii 15 ani printr-un agent local, vor fi acum…

- Peste 20 de angajați ai Companiei de Apa Oltenia vor impaduri in aceasta saptamana o suprafața de 5 hectare in localitatea Breasta. Activitatea face parte din Programul „Adopta un copac”, derulat de ONG ViitorPlus. Asociația pentru dezvoltare durabila, are drept scop creșterea suprafețelor impadurite…

- Patru nave de patrulare ale Royal Navy vor fi pregatite de la 1 ianuarie sa protejeze zonele de pescuit din apele britanice in cazul unui ''no-deal'', respectiv un esec al negocierilor dintre Londra si Bruxelles privind relatiile comerciale post-Brexit, scrie vineri publicatia The…

- Actiunile Disney au crescut cu 9% dupa ce compania a declarat ca planuieste sa isi tripleze numarul de abonati ai serviciului de streaming. Actiunile Disney au crescut cu 9% inainte de sedinta de tranzactionare de pe Wall Street, dupa ce compania a anuntat ca intentioneaza sa isi tripleze…