British Fashion Awards l-a omagiat pe designerul Virgil Abloh

- Ceremonia anuala de decernare a premiilor British Fashion Council (BFC), desfasurata luni la Londra, a recompensat mai multe nume sonore din domeniul modei, printre care si designerul Virgil Abloh, director artistic al casei de moda Louis Vuitton, care s-a stins din viata duminica, informeaza AFP.…

- Gabriela Ruse a fost invinsa de britanica Emma Raducanu in doua seturi, scor 6-3, 7-6 (7/3), intr-un meci demonstrativ de tenis, care a avut loc duminica la Royal Albert Hall, din Londra. Emma Raducanu (19 WTA), campioana de la US Open 2021, a incheiat anul cu aceasta partida contra Gabrielei Ruse (85…

- Surpriza pregatita pentru Emma Raducanu. Jucatoarea britanica cu tata roman, ocupanta locului 19 WTA, va fi una dintre vedetele turneului demonstrativ ce va avea loc, duminica, 28 noiembrie, la Royal Albert Hall din Londra. Caștigatoarea US Open va „incrucișa” racheta cu romanca Gabriela Ruse (85 WTA),…

- Actrita hispano-americana Ana de Armas a asistat marti seara la premiera la Londra a noului film din seria James Bond, intr-o tinuta foarte eleganta care a atras toate privirile, relateaza EFE. Ea a imbracat pentru aceasta ocazie o spectaculoasa rochie cu decolteu adanc in V si despicata generos…

- Premiera mondiala a noului film James Bond. Familia Regala britanica, pe covorul roșu! „No Time To Die”, noul film din seria James Bond, ar fi trebuit sa fie lansat inca din 2020. Momentul a fost insa amanat in contextul actual al pandemiei. Seara trecuta, dupa mai bine de 1 an de așteprare, minunea…