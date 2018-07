Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica ca urmare a ceea ce se considera a fi fost un contact intamplator cu otrava, dupa un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury in martie. Autoritatile britanice nu au acuzat Rusia de implicare in noul incident, declarand ca ipoteza lor de lucru este…