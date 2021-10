Venit la putere in iulie 2019, premierul Boris Johnson, in varsta de 57 de ani, trebuie sa-i convinga pe britanici de beneficiile ieșirii din UE pe care le-a susținut atat de mult. Premierul britanic Boris Johnson și-a declarat, sambata, 2 octombrie, hotararea de a „reconstrui mai bine” dupa Brexit, in ciuda unei crize de aprovizionare […] The post Britanicii se bat pe benzina, Boris Johnson lauda realizarile Brexitului first appeared on Ziarul National .