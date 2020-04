Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat miercuri ca angajatii din sistemul de sanatate in regiunile cele mai afectate de COVID-19 vor primi cate o prima de 1.500 de euro, precum si o plata mai ridicata decat de obicei pentru orele suplimentare, potrivit Reuters si Le Figaro.Prim-ministrul…

- Cluburile din Premier League se vor consulta cu jucatorii pe marginea reducerii salariilor cu 30%, prima liga engleza fiind de acord sa sprijine cu suma de 125 milioane lire sterline esaloanele valorice inferioare pentru a depasi perioada de criza generata de pandemia de coronavirus, scrie Reuters,…

- Serviciul National de Sanatate (NHS) din Regatul Unit a anuntat vineri ca se vor construi inca doua spitale provizorii pentru pacientii cu coronavirus, informeaza Reuters. Prima unitate medicala de acest tip urmeaza sa se deschida oficial vineri, la Londra potrivit Agerpres. Britanicii se asteapta…

- Marea Britanie a anuntat marti ca va reinnoi automat vizele pentru angajatii straini din sistemul de sanatate, fara taxa, pentru a garanta ca se pot concentra pe lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Masura de prelungire a vizelor se va aplica unui numar de 2.800 de doctori, infirmieri…

- Un producator de aspiratoare va fabrica ventilatoare pentru terapia intensiva, indispensabile bolnavilor de coronavirus. Dyson a primit o comanda ferma de 10.000 de unitați de la Guvernul Marii Britanii, pe care le va fabrica in regim de urgența. Este vorba despre un concept complet nou, proiectat și…

- Mai mult de 158.000 de persoane s-au inscris pana acum ca voluntari pentru a ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) al Marii Britanii sa lupte impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat postul ITV, preluat miercuri de Reuters, scrie Agerpres. Raspunsul a venit la doar cateva…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor…

