- Formatia FCSB va evolua in grupa B a Conference League, cu West Ham, Anderlecht si Silkeborg, iar CFR Cluj va intalni, in grupa G, Slavia PRAGA, Sivasspor si Balkani, conform tragerii laa sorti care a avut loc, vineri, la Istanbul. Componenta grupelor este urmatoarea: Grupa A: Istanbul Basaksehir (Turcia),…

- Guvernul Estoniei a aprobat, joi, un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina, inclusiv mortiere si arme antitanc, transmite Ukrinform. In plus, Estonia va sprijini instruirea soldatilor ucraineni in Marea Britanie si va trimite un spital de campanie in Ucraina, in cooperare cu Germania, a anuntat…

- Danemarca va trimite instructori militari in Marea Britanie pentru a ajuta la antrenarea soldaților ucraineni și se va oferi, de asemenea, sa instruiasca ofițeri ucraineni pe teritoriul sau, a anunțat miercuri Ministerul danez al Apararii, potrivit Reuters . Anunțul precede o conferința care va avea…

- Seful serviciului de informatii externe al Marii Britanii (MI6), Richard Moore, a afirmat ca trupele lui Putin si-au pierdut la jumatate din elanul de pe frontul din Ucraina. Marea Britanie considera ca Rusia isi pierde din avant in invazia din Ucraina si si-a pierdut "la jumatate" capacitatea de a…

- Rusia muta forte aflate in rezerva in toata tara si le aduna langa Ucraina pentru viitoare operatiuni ofensive, potrivit ultimei evaluari a serviciilor de informatii britanice. Britanicii sustin ca militarii sunt transportati cu blindate MT-LB cu armura limitata si echipate doar cu mitraliera, dupa…

- In analiza razboiului facuta de Marea Britanie, Ministerul Apararii transmite ca luptele din regiunea Donetk vor continua si ca rusii se vor concentra pe cucerirea zonei, iar multe orase vor fi distruse de atacuri.

- Reprezentanți ai Ministerului Apararii din Turcia s-au deplasat miercuri la Moscova pentru noi discutii in vederea reluarii exporturilor prin Marea Neagra a cerealelor ucrainene blocate din cauza ofensivei militare ruse. „Partile au discutat probleme legate de securitatea navelor comerciale si exportul…

- Eurovision Song Contest 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina, avand in vedere razboiul, a anunțat vineri Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU), adaugand ca este in discuții cu BBC pentru a-l gazdui in Marea Britanie, scrie Reuters. Reamintim ca Eurovision 2022 a fost caștigat de Ucraina, cu…