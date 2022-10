Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de cum va fi vremea, rezerva de gaze naturale și producția interna vor asigura necesarul astfel incat nici populația, nici companiile sa nu aiba de suferit. Asigurarea vine de la cel mai inalt nivel guvernamental. Conform datelor prezentate vineri dimineața de premierul Nicolae-Ionel Ciuca,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 190 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 95 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat Post-ul Cauți un loc de munca in alta țara, dar te temi sa nu fi pacalit? Uite aici aproape 200…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și Asociația Industriei Lemnului – Prolemn au organizat miercuri, 28 septembrie, conferința „SMART GREEN INDUSTRY: Potențial verde pentru o industrie a viitorului”. Evenimentul a adus in prim plan realizarile unei industrii vitale pentru Romania și, totodata,…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu președintele Consiliului Director al Bancii Japoneze de Cooperare Internaționala, Tadashi Maeda, ocazie cu care au fost analizate oportunitațile de finanțare a proiectelor din domeniul energiei și infrastructurii feroviare și rutiere.

- Zeci de vedete din Romania au ales sa iși cumpere case de lux in Dubai, pentru a se asigura ca atunci cand merg in concediu nu stau la mana hotelierilor. Printre ele s-a numarat și Brigitte Sfat. Povestea fostei soții a lui Ilie Nastase nu are insa nici pe departe un final fericit. Dupa ce a mers…

- Vedeta și partenerul ei de viața și-au dorit sa achiziționeze o casa in Dubai, insa lucrurile nu au mers deloc conform planului și s-au ales cu o țeapa de neimaginat. Iata ce sume au platit și care au fost neințelegerile avute in Dubai!

- Firma de investiții Low Carbon din Marea Britanie s-a asociat cu un vehicul juridic controlat de fondul de investiții Actis pentru proiectul construirii unui parc eolian cu putere instalata de 450 MW in județul Buzau, care ar urma sa fie cel de-al doilea ca marime din Romania, dupa cel de la Fantanele-Cogealac,…

- Ministrul Afacerilor Externe a reafirmat sprijinul Romaniei fața de poporul ucrainean, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. In ultimele șase luni, peste 86.000 de ucrainenei au ramas in Romania.