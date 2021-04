Brigitte Sfat a vazut negru in fața ochilor și a izbucnit in plans dupa ce un plic ciudat și un apel de groaza i-au perturbat liniștea. In timp ce poștașul i-a inmanat fara bagare de seama o citație, angajații bancii iși pregateau discursul folosit la informarea vedetei despre blocarea unei sume fabuloase, necesara achiziționarii unui imobil unde altundeva daca nu chiar in Dubai.