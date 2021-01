Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, a fost testata pozitiv la COVID-19 pe 24 decembrie, fara a prezenta simptome grave, inainte ca testul sa iasa negativ sase zile mai tarziu, a anuntat sambata cabinetul sau, confirmand informatii aparute in presa. Brigitte Macron, 67 de ani,…

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, a fost testata pozitiv la COVID-19 pe 24 decembrie, fara a prezenta simptome grave, inainte ca testul sa iasa negativ sase zile mai tarziu, a anuntat sambata cabinetul sau, confirmand informatii aparute in presa, informeaza AFP si Reuters.…

- Testat pozitiv pentru Covid-19 joi, președintele francez Emmanuel Macron se va autoizola timp de șapte zile , precum și mai multe personalitați europene, precum șeful guvernului spaniol sau președintele Consiliului European pe care l-a intalnit saptamana aceasta, perturband ordinea de zi a intalnirilor…

- Prima doamna a Franței, Brigitte Macron, a fost testata negativ pentru noul coronavirus, potrivit Le Figaro. Palatul Elysee a anunțat joi ca președintele francez Emmanuel Macron are Covid-19. Brigitte Macron a facut joi dimineața un test PCR, al carui rezultat este negativ. Ea va fi retestata…