Stiri pe aceeasi tema

- Petrecuta de rude și prieteni, de Fanfara Militara a Forțelor Navale Romane, dar și de oficiali militari și autoritați locale, nava școala “Mircea” a plecat in marșul internațional de instrucție, urmand sa parcurga 2000 de mile marine, cu oprire in trei porturi din Marea Mediterana și Marea Adriatica.…

- Nava Școala Mircea pleaca astazi, la ora 11.00, in marsul sau anual de instrucție, in Marea Mediterana și Marea Adriatica, cu escale in porturile Bari din Italia, Tivat din Muntenegru și Pireu din Grecia

- ”Cupa Africana pentru Cadeți” la judo, de la Tunis, din 22 aprilie, a avut la start și doua sportive de la CS Unirea Focșani, Giorgia Hagianu și Denisa Marin, ambele, cu remarcabile performanțe naționale. La intrecerea cu sportive din zona africana sau central asiatica, judoka pregatite de profesorii…

- Majoritatea prizonierilor americani nu aveau niciun fel de ostilitate fata de poporul roman, pe care nu-l considerau inamic, precizand ca bombardamentele executate ii vizau in special pe germani.

- O asociatie formata din 120 de romani se incapataneaza sa schimbe un capitol din istoria predata copiilor in scolile din Italia. Ar fi vorba despre un episod foarte putin cunoscut, privitor la cativa mii de romani care au luptat alaturi de italieni in Primul Razboi Mondial. Primul pas facut de asociatie…

- 70% dintre romani se declara fericiti la locul de munca si doar 57% dintre respondenti au precizat ca sunt fericiti acasa. In acelasi timp, 6 din 10 din romani se declara cu adevarat fericiti, arata un studiu publicat marti de Reveal Marketing Research cu ocazia Zilei Internationale a Fericirii.…

- Daniel Olteanu Deputatul liberal Daniel Olteanu atrage atenția asupra modului iresponsabil in care guvernul gestioneaza resursele, condamnand județele sarace sa asiste la direcționarea fondurilor catre regiunile bogate. In cadrul unei declarații susținute in plenul Camerei Deputaților, parlamentarul…

- Ion Caramitru s a nascut pe 9 martie 1942, la Bucuresti. Este un actor roman de teatru si film, regizor si figura politica. A fost ministru al Culturii intre 1996 si 2000, in cabinetul Victor Ciorbea. Este casatorit cu actrita Micaela Caracas si are trei baieti: Stefan, Andrei si Matei Caramitru. Este…